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Polis camı kırarak hayatını kurtardı! Yaşlı adam bakın ne halde bulundu!

Polis camı kırarak hayatını kurtardı! Yaşlı adam bakın ne halde bulundu!
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Polis camı kırarak hayatını kurtardı! Yaşlı adam bakın ne halde bulundu!

Malatya’da kendinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam polis tarafından camı kırılarak girilen evde bilinci yarı kapalı halde bulundu. Sobadan sızan gazdan etkilendiği değerlendirilen şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki R.Z.’den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahsın ikametine camı kırarak giren polis ekipleri yaşlı adamı kanepe hareketsiz halde yatar vaziyette buldu. Sobadan sızan gazdan etkilendiği değerlendirilen yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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