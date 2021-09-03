Polis bulduğu parayı sahibine teslim etti

Malatya’da telefon almak için 5 yıldır biriktirdiği 4 bin 810 TL’yi kaybeden ve cüzdanı duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yabancı uyruklu genç kadına, parası polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Malatya’da yaşayan yabancı uyruklu Ragat El Hüseyin, ailesinden aldığı harçlıkları cep telefonu almak için biriktirdi. Genç kadın, içi para dolu cüzdanını telefon almaya giderken Battalgazi ilçesi Üçgenpark mevkisinde kaybetti. Genç kadının kaybettiği cüzdan duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu ve içindeki parayla birlikte polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası kayıp cüzdanın yabancı uyruklu genç kıza ait olduğu tespit edildi. Genç kız ve ailesiyle iletişime geçen ekipler, cüzdanı ve içerisindeki parayı tamamıyla Beydağı Polis Merkezi Amirliğinde Ragat El Hüseyin’e teslim etti. El Hüseyin, yıllardır biriktirdiği parayı kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Parayı telefon almak için biriktirdiğini dile getiren Ragat El Hüseyin, “Ben o parayı 5 senedir biriktiriyorum. Parayla telefon almak istiyordum. Öğrenciyim. Her zaman annem ve babam harçlık veriyordu, bende toplayıp biriktirdim. 4 bin 810 TL param vardı, paramın hepsi tamam. Parayı bulanlara teşekkür ederim. Telefon alacağım, 5 yıldır biriktiriyorum” dedi.

(İHA)