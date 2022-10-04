Polis bir ayda 233 şüpheliyi yakaladı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 233 zanlı ekipler tarafından yakalanırken, zanlıların 125’i cezaevine teslim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalarda aralarında uyuşturucu, fuhuş ve yağma gibi suçlardan aranmaları bulunan 233 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 125’i cezaevine teslim edildi.(İHA)