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Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti

poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde poligona atışa giden ve tutukluk yapan tüfeğini kontrol ederken ateş alması sonucu yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kirazlı Mahallesi’nde bir atış poligonunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan İngilizce öğretmeni 42 yaşındaki İzzet Açıkel, arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti. Atış esnasında tüfeği tutukluk yapan Açıkel, kontrol etmek ve arızayı gidermek istedi. Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş aldı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan öğretmen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İzzet Açıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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