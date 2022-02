polatlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde asker davetine giden otomobile arkadan bir araç çarptı. Çarpma sonucunda 2 otomobil şarampole yuvarlanırken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Polatlı-Ankara E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı’dan Temelli istikametine asker davetine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 71 AV 071 plakalı otomobile, A.Ş. yönetimindeki 06 YFY 30 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri O.K ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza nedeniyle E-90 Karayolunda trafik akışı polis ve jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından E-90 karayolu üzerinde trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.