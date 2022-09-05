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Polat’ın mutlu günü

Polat’ın mutlu günü
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Polat’ın mutlu günü

Malatya Büyükşehir ile Yeşilyurt Belediyesi eski Başkanı Hacı Uğur Polat’ın oğlu Erkam ile Aybüke Polat (Güngör) düzenlenen düğün programı ile evlendiler.

Figen ve Nafiz Güngör ile Yasemin ve Hacı Uğur Polat’ın davetlileri Malatya Sarayı havuz başı girişinde karşıladığı düğün programına, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya eski Milletvekillerinden Mustafa Şahin, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bazı siyasi parti, oda, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş dünyasından davetliler, Polat ve Güngör aileleri ile kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Bu arada, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabında genç çiftlere mutluluklar dileyip, “Güngör ve Polat ailelerinin evlatları Aybüke ve Erkam’ın nikah törenine katıldık. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyor, her iki aileye de hayırlı olmasını dilerim. Cenab-ı Allah yuvalarını şen ve bereketli eylesin. Hanelerinden huzur eksik olmasın” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da sosyal medya hesabında, “Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat’ın oğlunun düğün merasimine katıldık. Genç çiftimiz Aybüke ve Erkam’ı tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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