“Play off için 60 milyon TL yeter”

Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla tüm takımlar kadrolarını güçlendirirken kadrosu dağılan Yeni Malatyaspor’un nasıl bir kadro oluşturacağı merak edilmeye başlandı. Atılması gereken adımları raporlar halinde kulüp idaresine teslim ettiğini söyleyen sarı kırmızılıların teknik patronu Cihat Arslan, play off hedefi için 60 milyon TL’lik kadronun takımı ayakta tutabileceğini kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 1. Lig’de 5 yıl aradan sonra yer almaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüpte 2022-2023 sezonu çalışmaları 21 Haziran Salı günü başlayacak. Kulüple bir yıllık mukavelesi bulunan teknik direktör Cihat Arslan’ın geleceğine dair belirsizlik sürerken, genç teknik adamın hafta içerisinde Malatya’ya gelerek yeni sezon hazırlıklarına start vereceği öğrenildi.

Takımdaki tüm oyuncuların raporunu ve transfer listesini yönetime sunan Cihat Arslan altyapıdan A takıma alınan gençleri kampa hazırlamayı düşünüyor. Kiralıktan dönen oyuncularla ilgili de kulüp müdürüne liste veren Cihat Arslan, “Antrenmana çıkacak oyuncu sayısı da belli. Ama sorun şu gençlerle beraber, Umut’un mesela çapraz bağları kopmuş. Benden sonra altyapı antrenmanında son maçı öncesi Umut’a da nazar değdi. Ameliyat olmayı bekliyor. Gençler var ama yabancı değerli oyuncularımız vardı. Philip, Jospin giden oyunculardan birkaçı kulübümüzde kalabilirse yarışmacı bir takım oluruz” dedi.

Mali genel kurulda açıklanan Yeni Malatyaspor’un 2022-2023 sezonu tahmini bütçesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Cihat Arslan, transfer için ayrılması planlanan 60 milyon TL’nin takımı ayakta tutabileceğini söyledi. Arslan, “175 milyon TL TFF 1. Lig için çok değerli bir para. Ama tahmin ediyorum bunun 100-120 milyon TL’si borçlara gider. Bizi ayakta tutacak para 60 milyon TL gibi bir rakamdır. Bizim belediye başkanımızla ve Adil beyle görüştüğümüzde konuştuğumuz rakam zaten buydu. Göztepe ve Rizespor borçsuz oldukları için her zaman şampiyonluğa oynayabilirler. Burada Samsunspor önemli hamleler yapabilir. Eyüpspor çok önemli transferler yapıyor. Pendikspor transfer yapıyor. Hepsinde geçen senenin kurulu düzeni var. Bandırmaspor ligi biliyor. Lig çok çetin. Bu lige biz biraz hazırlanmakta geç kalıyoruz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün yapılanmamız için çok değerli. Malatya adına önümüzü görebilmemiz adına 10 günlük süreyi önemli buluyorum. Ondan sonraki dönem bizim için geç olur” şeklinde konuştu.

“TAHTA AÇILSA BİLE GEÇ KALIRIZ”

Transfer sezonuyla ilgili her türlü senaryoya hazır olduklarını da aktaran Arslan, “Kadromuzu koruyabilirsek, oynayan yabancıları söylüyorum, Philip, Campi, Karim Hafez, Benjamin Tetteh satılır mı? Kalır mı? Dicko ve Kenan var. Buğra ve kaleci Abdulsamed var. Biz bunları harmanlayabilirsek play off’a yarışan bir takım kurabiliriz. Ayrılan oyuncular buna Donsah da dahil başka takımla anlaşmadıkları takdirde alacaklarını ödeyebilirsek yeniden mukavele imzalayabiliyoruz. Tek ümidimiz de bu. Bunun içinde Campi, Karim Hafez, Philip de var. Dicko, Jospin ve Donsah olduğunda iyi bir takım olur. Kiralık oyunculardan da 4-5 tane iyi oyuncular var. İyi derken ilk onbir olarak. Diğer oyuncularda alternatif olarak takımımıza destek olacaklar. Gelecek adına iyi bir kadromuz olacağından şüphem yok. Her şeye hazırlıklıyız. Transfer listemizi de yaptık. Ama kimler kalıyor kimler gidiyor onlar çok önemli. Kimin yerine hangi oyuncu. Onu görebilirsek o belirsizlik ortadan kalkarsa, diğer takımlar şimdiden hamle yapıyor. Allah korusun biz geç kalmış oluruz. Transfer tahtası açılsa dahi geç kalmış oluruz” ifadelerini kullandı.