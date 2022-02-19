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Anasayfa / Asayiş / Plakasız motosiklet çalıntı çıktı

Plakasız motosiklet çalıntı çıktı

plakasız motosiklet çalıntı çıktı
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri ilçe genelinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığımız çalışmalar esnasında Pazar Cami Mahallesi Tepe Caddesi üzerinde seyir halinde plakasız motosiklet görüldü. M.B. idaresindeki motosiklet Hamam Sokak üzerinde durduran ekipler, motosikletin şase ve motor numarasında yapılan kontrolünde motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şahıs gözaltına alınırken motosiklet ise gerçek sahibi O.Y.’a teslim edildi.

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