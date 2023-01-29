“PKK’nın Türkiye’deki defterini düreceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim’de PKK’nın Türkiye’de sonun getirileceğini belirterek, “PKK’nın Türkiye’deki defterini düreceğiz. Sonra da Allah nasip edecek, Kandil’de, Suriye’de de nefes alamayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Hükümet Konağı’nın açılış törenine katıldı. İl protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği törende binlerce vatandaş meydanı doldurdu. Düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her afette vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Soylu, “Biz küçükken siyah beyaz televizyonları seyrettiğimizde deprem, ülkemizde sel, deprem, afet olurdu. 10 gün, 1 ay sonra mikrofon bir annemize, vatandaşa uzatılırdı. İlk söz, ‘nerede bu devlet’ olurdu. Aslında bu millet vefakar, kadirşinas, yardım sever, birbirinin zor gününde beraber olan bir millet. Ama oradaki o afete düşen insanların beklediği tek bir şey var. Bu millet devletine meftun bir millettir. Ondan destek bekler. Zor zamana düştüğünde, deprem, sel, afet olduğunda, ‘elini bana uzat’ der. ‘Ben buradan çıkarım ama senin bana elini uzatmanla daha kolay çıkarım’ der. ‘Nerede bu devlet’ lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir. Çünkü biz 16 daim devleti zor zamanlardan beri kuran bir ecdadın evladıyız. Bu coğrafyada bin yıldır varız. Recep Tayyip Erdoğan, sadece binalar, köprüler, barajlar yapmadı. Sadece bu ülkenin insanlarına yollar, Avrasya Tünelleri, herkesin itiraz ettiği zamanda şehir hastaneleri yapmadı, Yusufeli’den Ilısu’ya kadar ülkenin dört bir tarafını hem enerji üretimiyle hem de sulamayla doldurmadı. Dünyanın en büyük havalimanından birisini yapmadı. Ben bu ülkenin evladıyım, hepinizin huzurunda söylüyorum. Hakkımızı yiyenlere eğer bugün itiraz edebiliyorsak, eğer Amerika bütün dünyaya haksızlık yaparken, ‘biz size bu haksızlığı yaptırmayız’ diyerek onları deşifre edebiliyorsak Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarına özgüveni ve cesareti kazandırdı” diye konuştu.

“Türkiye bambaşka bir zihniyet devrimi ortaya koydu”

Vatandaşlara, ‘nerede bu devlet’ sözünü söyletmediklerini ifade eden Soylu, “Elazığ’dan Malatya’ya, Giresun Dereli’deki sel afetinden İzmir Depremi’ne, Antalya’daki, Muğla’daki yangından Antalya Kumluca’daki sel afetine kadar, Bartın, Kastamonu, Bozkurt, Çatalzeytin’den Sinop Ayancık’a kadar hemen hemen her noktada neyle karşı karşıya kalmışsak, Allah, millet, şu gökyüzü şahittir, çocukluğumuzda duyduğumuz, ‘nerede bu devlet’ sözünü bir kez milletimize söylettirmedik. ‘Allah devletten, milletten razı olsun’ sözünü söylettirdik. 2011’deki Van depreminde Türkiye bambaşka bir zihniyet devrimi ortaya koydu. Ben iyi hatırlıyorum. İstanbul’da 1999’daki depremde Yalova, Kocaeli, Sakarya’daki depremde günlerce insanların ne sıkıntı çektiğini, devletin ulaşamadığını gördük. Bugün 65 binin üzerinde ev yapıldı, 50 bini teslim edildi. Evler bu geçmişte bildiğimiz sosyal konut, afet evleri değil” diye konuştu.

“Madem 50 yıllık plan yapıyorlardı bu kış donmamanın planını nasıl yapamadılar”

Dünyadaki haksızlıkların karşısında Türkiye’nin olacağını kaydeden Soylu, “Hiç endişe etmeyin bu ülkede beş vakit ezanlar şu minarelerden okunuyor. O sadece bizi namaza çağırmıyor, çocuklarımızın kalbine işliyor. Merak etmeyin dünyadaki haksızlıkları bu milletin evlatları yıkacak. Ne olursunuz, başınız dik durun, Ayasofya’nın minaresi gibi dimdik olun. Hiç boynunuzu eğmeyin. Her şeyi gördük. Bize derlerdi, ‘Bu Avrupa, Amerika 10, 20, 50 yıllık plan yaparlar. Adım atarsanız adımınızı görürler. Dünyada onlardan izinsiz hiçbir iş olmaz.’ Madem 50 yıllık plan yapıyorlardı bu kış donmamanın planını nasıl yapamadılar” şeklinde konuştu.

“Orada terör devleti kuramazsın, kurdurmadık, kurdurmayacağız”

“Tam 300 yıldır etrafımızdaki coğrafyaya haksızlık üretiyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Soylu, “İlk kez bunları böyle yakaladık. İlk kez 21. yüzyılın altyapısını tamamlamış bir şekilde bunları yakaladık. İngiltere demokrasinin beşiğiymiş, yıllardan beri böyle söylerdiler. Talimatla 3 ayda 3 başbakan değiştirdiler. Yıllarca gözümüzü boyadılar, yıllarca cesaretleriyle, güçleri ile bizi ezmeye çalıştırlar, etrafımızdaki coğrafyaya terör yuvaları kurdular, yıllarca besleyip büyüttüler. Yıllarca her gün neredeyse 10 ay yıldızlı tabuta sarılmış evlatlarımızın arkasından tekbir getirerek yürüdük. Yıllarca dediler ki, ‘terör devleti kuracağız.’ Nereye kuracaklar, Hakkari’nin burnundan başlayıp Hakurk’tan Hatay’a kadar Amerika, Avrupa terör devleti kuracak. Ey gafil Amerika, Ey gafil Avrupa sen bu Türk milletini tanımıyorsun, bilmiyorsun. Orada terör devleti kuramazsın, kurdurmadık, kurdurmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkeye bina, şehir hastanesi yapmadı, zihniyet değiştirdi. Terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin zihniyetini değiştirdi. Türkiye’yi parçalamak, milli birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere izin vermedi. Doğu ile batının birbiriyle olan o farklılıklarının tamamını ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.

“Ey Amerika bırak şimdi Akıncıları, başına daha büyük bir bela geliyor”

Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Şimdi ne diyorlar, ‘İHA’ları, SİHA’ları ortadan kaldıracağız, yok edeceğiz.’ Sizin kralınız gelse bunu yapmaz, Amerika’nız gelse bunu yapamaz. Dünyada hangi ülkedeki muhatabımla karşı karşıya kalırsam, ‘bizi şu Bayraktar’ götürür müsünüz, orayı görmek istiyoruz’ diyorlar. Ey Amerika bırak şimdi Akıncıları, başına daha büyük bir bela geliyor, Kızılelma geliyor” dedi.

“PKK’nın Türkiye’deki defterini düreceğiz”

“Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, Türkiye yüzyılına adım atarken bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak” ifadelerine yer veren Soylu, “PKK’nın Türkiye’deki defterini düreceğiz. Sonra da Allah nasip edecek, Kandil’de, Suriye’de de nefes alamayacak. Eğer Türkiye’de terör olmasaydı 1984 ile 2019 arasındaki terörün maliyetini çıkarttık. 2019 rakamları ile 3 trilyon 722 milyar. Neler yapılabilirdi? Terör olmasaydı bin adet İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 adet Veysel Eroğlu Barajı gibi baraj, 10 bin kilometre hızlı demiryolu, 100 bin kilometre duble yol, bin adet hidroelektrik termik santrali, bir adet uluslararası ölçekte havalimanı, bin adet bin yataklı şehir hastanesi bin adet bin kişilik kütüphane, bin adet 24 derslik okul. Terör olmasaydı bunların hepsini bir arada yapabileceğimiz bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya olacaktık” diye konuştu. (İHA)