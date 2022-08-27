PFDK’dan YMS’ye ihtar

MEHMET KIROĞLAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor’a Adanaspor maçı seremonisinde lig isim sponsoru ve lig panosu bulundurulmamasından dolayı ihtar cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 25.08.2022 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararda şu bilgilere yer verildi:

“YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 21.08.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremonide, takım ve hakemlerin önünde Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,”