PFDK’dan Sumudica ve taraftara ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’ya ve sarı kırmızılı bazı taraftarlara ceza verdi.

MURAT İPEKTEN

PFDK, Sumudica’ya Süper Lig’in 14.haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın hakemine yönelik sergilediği sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 maç ceza verdi. Kurul ayrıca aynı maçta Güney Tribün Alt D, Doğu Tribün Üst D blokta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçına girmelerini engelledi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.12.2021 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle: “ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D, DOĞU TRİBÜN ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”