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Peynir bidonunda esrar yakalandı!
Malatya’da, peynir bidonlarının içine gizlenmiş 5 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran kişi ve grupların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü.
Analiz çalışması neticesinde Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan şüpheli Y.S.’ye ait peynir bidonlarının içerisinde yapılan aramada; 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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