PEYGAMBERİMİZİN SIKÇA YAPTIĞI BİR DUA

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Duaların en güzelini peygamberimiz yapmıştır, ve Hz. Aişe annemiz peygamberimizi bizlere anlatırken: O her halinde Rabbini zikrederdi’ diyor.
Dua onun hayatının bir parçasıydı, ona tabi olan ümmeti olarak bizim de hayatımızın bir parçası olması gerekir,
Peygamberimiz savaşta, barışta, hastayken, sağlıklı halinde, ibadetlerden sonra, hüzünlüyken, neşeliyken bütün bu hallerde hep Rabbine ilticada bulunur, ona sığınır, acziyetini, zayıflığını, ona anlatırdı.
Dua; Rabbim sen olmadan ben yapamam, hep sana muhtacım, en güçlü anımda dahi sensiz asla olamam, beni bana ve kullarına bırakma, sen elimden tut, bana sahip çık, beni doğru yola ilet diyorsun.
Resulullah’ın ümmetine öğrettiği ve çokça yaptığı dualardan biri de şu duadır:
Allah’ım senden hidayet, takva, iffetli olmayı ve gönül zenginliğini diliyorum. Müslüm.
Bu duada müminin hayatında olması gereken temel dört kavram geçmektedir.
1.HİDAYET : Sıratı mustakim üzerinde kalabilme, devam edebilme, hak ile batılı birbirinden ayırt etme bilgisi.
Bir kulun bu dünyada Rabbinden isteyebileceği en değerli ve kıymetli şey hidayet üzerine olabilmektir. Çünkü hidayet olmadığı sürece diğer bütün nimetler kula külfettir, bir cezadır.
Allah’ın razı olduğu, değer verdiği ve sevdiği kulları muttaki olanlardır, Allah’tan çokça korkanlardır, her işinde Allah’ı hesaba katanlardır.
Allah katında en değerliniz ondan en çok korkanınızdır( takvalı olan) Hucurat, 13.
Allah takvalı olanları sever. Tevbe, 4.
Bazen kişini malı mülkü belki de sayılmayacak derecede çoktur ama kalbi ve gönlü hep açtır, hep bir şükürsüzlük hali vardır kalbinde, diliyle elhamdulillah dese dahi gözleri ve gönlü açtır, doymak bilmez.
Peygamberimiz: Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Nesai.
Huzur, mutluluk ve sükunet gönül zengini olmaktadır.
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