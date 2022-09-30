PEYGAMBERİMİZİN SIKÇA YAPTIĞI BİR DUA

Duaların en güzelini peygamberimiz yapmıştır, ve Hz. Aişe annemiz peygamberimizi bizlere anlatırken: O her halinde Rabbini zikrederdi’ diyor.

Dua onun hayatının bir parçasıydı, ona tabi olan ümmeti olarak bizim de hayatımızın bir parçası olması gerekir,

Peygamberimiz savaşta, barışta, hastayken, sağlıklı halinde, ibadetlerden sonra, hüzünlüyken, neşeliyken bütün bu hallerde hep Rabbine ilticada bulunur, ona sığınır, acziyetini, zayıflığını, ona anlatırdı.

Dua; Rabbim sen olmadan ben yapamam, hep sana muhtacım, en güçlü anımda dahi sensiz asla olamam, beni bana ve kullarına bırakma, sen elimden tut, bana sahip çık, beni doğru yola ilet diyorsun.

Resulullah’ın ümmetine öğrettiği ve çokça yaptığı dualardan biri de şu duadır:

Allah’ım senden hidayet, takva, iffetli olmayı ve gönül zenginliğini diliyorum. Müslüm.

Bu duada müminin hayatında olması gereken temel dört kavram geçmektedir.

1.HİDAYET : Sıratı mustakim üzerinde kalabilme, devam edebilme, hak ile batılı birbirinden ayırt etme bilgisi.

Bir kulun bu dünyada Rabbinden isteyebileceği en değerli ve kıymetli şey hidayet üzerine olabilmektir. Çünkü hidayet olmadığı sürece diğer bütün nimetler kula külfettir, bir cezadır.

TAKVA : Yaptığın her işi Allah’ı dikkate alarak yapmak, kendini korumak, emirleri, farzları yerine getirip haramlardan sakınmak, kendinle haramlar ve Cehennem arasına takva kalkanını koymak.

Allah’ın razı olduğu, değer verdiği ve sevdiği kulları muttaki olanlardır, Allah’tan çokça korkanlardır, her işinde Allah’ı hesaba katanlardır.

Allah katında en değerliniz ondan en çok korkanınızdır( takvalı olan) Hucurat, 13.

Allah takvalı olanları sever. Tevbe, 4.

İFFETLİ OLMAK: Helal olmayan herşeyden uzak durmak, elini, mideni, gözünü ve namusunu sana haram olan şeylerden uzak tutmandır, onurunu, şerefini helal olan ile muahafaza etmektir. GÖNÜL ZENGİNLİĞİ : Kardeşlerim ! İnanın gönül zenginliği bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Allah’ın sana verdiklerine razı olman, haline şükretmen, dünyalık olarak senden yukarıda olanlara değil, evine götürecek ekmeği, işi gücü olmayanlara bakıp haline şükretmendir.

Bazen kişini malı mülkü belki de sayılmayacak derecede çoktur ama kalbi ve gönlü hep açtır, hep bir şükürsüzlük hali vardır kalbinde, diliyle elhamdulillah dese dahi gözleri ve gönlü açtır, doymak bilmez.

Peygamberimiz: Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Nesai.

Huzur, mutluluk ve sükunet gönül zengini olmaktadır.