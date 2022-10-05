PES ETMİYORUZ

Kötü günlerin geçtiğini gördün.

Her şeyin geçici olduğunu öğrendim.

Yapamam dediklerin olmadan yaptın.

Atlatamayancağını sandıklarını atlattın.

Bitti zannettiğinde yeniden başladın.

Hiçbir şey gözünü korkutmasın.

Yeterki pes etme, devam et….

Kısa hayatımız boyunca bir çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz.

Bu sıkıntılardan öğrendiğimiz en büyük şey hemen pes etmemek olmalı.

Ama bu gerekliliği her zaman yerine getiremiyoruz maalesef ve pes ediyoruz bazen…

Sıkıntıların karşısında dik dura bilmeli ve kendimizi motive edebilmeliyiz.

Sıkıntılar hayatımızda hep olacaktır.

Bunun için dikkat etmemiz gereken belli başlı bazı noktalar var.

Bunlardan birincisi nedenin sağlam olması.

Yani neden pes etmiyorum ,neden ayakta durmak zorundayım.

Nedeni sağlam olanın nasılı olmaz derler..

Neden mücadele etmeye ve ayakta sağlam durmaya ihtiyacım var.

Öncelikle bu sorunun cevabını aramalıyız ,bu sorunun cevabı güçlü ise pes etmemeliyiz.

Mücadeleye devam edersen sorunların da bir şekilde çözülür.

Dolayısıyla hayallerimizin ,hedeflerimizin ,ideallerimizin nedenlerini çok çok iyi düşünmemiz ve bu nedenlere çok çok derinden inanmamız gerekiyor.

İkinci olarak hayat tarzımız aykırı olmayacak.

Hayat tarzımızı şartlarımız ,imkanlarımız doğrultusunda doğru bildiğimiz ve doğru bulduğumuz çerçevede yaşamaya gayret etmeliyiz.

Aykırı bir hayat tarzı ,gücümüzü hızlıca tükettiği gibi zorluklar karşısında mücadele azmimizi de düşürür.

Ne kadar hızlı gidersek o kadar çabuk yoruluruz ,ne kadar çabuk beklersek o kadar hızlı pes ederiz.

Üçüncü olarak çok hızlı gitmemeye, çabuk sonuç beklentilerini girmemeye dikkat edeceğiz.

Ve bir çok zorluklara göğüs germiş insanların hayatlarını örnek almalı, bazı şeyler içinde şükretmeliyiz.

Son olarak eğer pes ettiysek ,ayağa kalkma ya ,yeniden niyetlenmeye, yeniden başlamaya ve pes etmek gibi görünen durumu pes etme gibi değilde, ara verme gibi kabul edi kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım.

Ve göreceksiniz ki hayat mücadelemizde geriye dönüp baktığımızda kendimiz ile ilgili pes Edip etmememize göre radikal kararlar alacaksınız ,yaşamaya gayret etmek en iyisi olacaktır…

Sevgiyle….