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 ‘Pes’ dedirten olay!

 ‘Pes’ dedirten olay!
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 ‘Pes’ dedirten olay!

Malatya’da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu kadarına da ‘pes’ dedirten olay ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonun arkasına takılarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanamazken o anlar ise anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu kadarına da ‘pes’ dedirten olayda hayatını hiçe sayan motosiklet sürücünün kamyonunun arkasında dakikalarca ilerlediği görülüyor. (İHA)

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