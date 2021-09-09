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Personel Taşıma Hizmeti Alınacak!
DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü personel taşıma hizmeti alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”MALATYA HAVALİMANI 2022-2023 YILLARI PERSONEL TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 10 Ekim olarak açıklandı.
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