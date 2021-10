“Personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”

MUTLU SARIGÜL

Okullarda yardımcı personel ihtiyacı eksikliğini dile getiren ve yetkililere çağrıda bulunan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, okulların yardımcı personel ihtiyacının bir an önce karşılanması ve okul bazlı ödenek tahsisinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Yönetim Kurulu üyeleri, dün sendika binasında “Okulların personel ihtiyacının karşılanmasına” yönelik bir basın açıklaması düzenleyerek, tepkilerini dile getirdiler.

“Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır” diyen Başkan Söylemez, eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işleri dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu kaydetti.

“ÇOK SAYIDA OKULUN YARDIMCI PERSONEL AÇIĞI VAR”

Yardımcı personellerin istihdam edilmesi yönünde hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Söylemez, “Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇMAKTA”

Her eğitim-öğretim yılının başında sorunların kendisini tekrar ettiğini belirten Başkan Söylemez, “Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verdi.