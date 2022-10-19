Personel alınacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

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