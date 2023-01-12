Personel Alım İlanı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Personel Alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “4857 sayılı iş kanununa göre Sözleşmeli Oda Sicil, Hizmet ve Güvenlik Birimi personelleri alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2023 tarihinde başlayacak olup, başvuru sahiplerinin 16/01/2023 mesai bitimine kadar Odamıza başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.bintso.org.tr web sitesini ziyaret ediniz.” ifadelerine yer verildi.

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