DOLAR

18,7855$% 0.03

EURO

20,3080% 0.56

GRAM ALTIN

1.140,69%0,72

ÇEYREK ALTIN

1.882,00%0,53

TAM ALTIN

7.502,00%0,49

BİTCOİN

339637฿%4.22548

İmsak Vakti a 06:10
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Ekonomi / Personel Alım İlanı

Personel Alım İlanı

Personel Alım İlanı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Personel Alım İlanı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Personel Alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “4857 sayılı iş kanununa göre Sözleşmeli Oda Sicil, Hizmet ve Güvenlik Birimi personelleri alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2023 tarihinde başlayacak olup, başvuru sahiplerinin 16/01/2023 mesai bitimine kadar Odamıza başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.bintso.org.tr web sitesini ziyaret ediniz.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.