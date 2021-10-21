Perde Malatya’da Açılıyor

Tüm Planlar 3 Puan Üzerine!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 10.haftasında yarın son iki maçını kazanamayan Altay ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor galibiyetiyle kazanamama serisine son vererek şeytanın bacağını kıran sarı kırmızılılar, alt sıralardan kurtulabilmek için İzmir ekibini evine eli boş göndermek istiyor. Temsilcimizde Sadık dışında eksik bulunmazken, konuk ekipte Murat Akça ve Martin Rodriguez yarınki maçta forma giyemeyecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 10. haftasında perde Yeni Malatyaspor ile Altay arasında yarın akşam oynanacak mücadeleyle açılacak. Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta Yasin Kol ve yardımcıları Özgür Ertem ve Cemil Tunç hakem üçlüsü görev yapacak. Haftanın açılış müsabakası Beinsport HD 1’den naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Marius Sumudica’nın takımın başına geçmesinin ardından geçen hafta zorlu Adana Demirspor maçından 3 puanı gol yemeden alan Yeni Malatyaspor’da 5 maçlık kötü giden seriye son vermenin sevinci yaşanırken, aynı başarılı sonucun bu akşamki maçta da devam etmesi camianın en büyük beklentisi haline geldi. Geldiği ilk günden itibaren antrenmanlarda futbolcularına özgüven aşılayarak lige motive etmeye çalışan Rumen hocayla farklı bir takım hüviyetine bürünen sarı kırmızılı ekipte tüm dikkatler Altay maçında alınacak puan ya da puanlara çevrildi. Geride kalan 9 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Malatya ekibi, alt sıralardan kurtulabilmek için evinde İzmir temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yapılan son çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizde sakat oyuncu bulunmuyor.

Geçen hafta Adana Demirspor karşısında gördüğü sarı kartla bu hafta cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar dışından eksiğin olmadığı Yeni Malatyaspor’un galip geldiği maça başladığı onbire yakın kadroyla Altay karşısına çıkması bekleniyor. Sarı kırmızılıların maça; Ertaç, Semih Wallace, Haddadi, Hafez, Aabid, Ndong, Jospin, Mounir, Adem ve Tetteh onbiriyle başlaması bekleniyor.

İSTATİSTİKLER SON DURUM

Yeni Malatyaspor, 18 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen Altay ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce TFF 2. Lig’de 4 kez karşı karşıya gelirken, son olarak ise 2013 yılında TFF 2. Lig’de Malatya’da oynamıştı. Müsabaka ise Yeni Malatyaspor‘un 4-0’lık üstünlüğü ile noktalanmıştı.

Yeni Malatyaspor ile Altay, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Malatya ekibinin bugüne kadar ligde karşılaştığı 25 takım arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var: Bursaspor & Fatih Karagümrük.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört maçın sadece birini kaybeden Altay (2G 1B), tek yenilgisini son karşılaşmada deplasmanda aldı (Mart 2013’te 0-4).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı (Aralık 2019-Şubat 2020 arasında 4 maç).

Süper Lig’deki üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste iki yenilgi alan Altay, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Eylül-Kasım 2002 arasında yaşadı (7M).

Bu sezon Süper Lig’de hiçbir maçı berabere bitmeyen üç takımdan ikisi Yeni Malatyaspor ve Altay (Başakşehir FK ile birlikte).

2021/22 Süper Lig sezonunda kazandığı üç maçta da kalesini gole kapatan ancak gol yediği altı karşılaşmadan da puansız ayrılan Yeni Malatyaspor, iç sahada rakiplerine en fazla gol izni veren ekip konumunda (12).

Yeni Malatyaspor’un bu sezon iç sahada attığı altı Süper Lig golünün dördünde Adem Büyük’ün doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

Altay’ın bu sezon Süper Lig’de attığı sekiz deplasman golünü yedi farklı oyuncu kaydederken, iki gol bulabilen tek isim Ahmed Yasser Rayan.

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başında çıktığı ilk lig maçını kazanan Marius Sumudica (3M), Yeni Malatyaspor’dan önce çalıştırdığı son takım olan Çaykur Rizespor’daki macerasını galibiyet alamadan tamamlamıştı (3B 4M).

Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının (hükmen galibiyetler hariç) sadece birini kazanan Mustafa Denizli (3B 4M), tek galibiyetini bu sezonun beşinci haftasında Göztepe’yi mağlup ederek aldı (2-1).