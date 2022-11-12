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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,7 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,7 arttı
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,7 arttı

 

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında yıllık yüzde 9,7, aylık yüzde 1,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,6 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 130,8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 168,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı. (İHA)

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