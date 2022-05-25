Pentatlonda iki madalya

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Phaselis ve Adrasanda Pentantik yarışları 20-22 Mayıs’ta Antalya’da düzenlendi. Yarışlarda Malatyalı sporcular İrem Su Karaoğlan birinci ve Çınar Mutlu üçüncü olarak madalya kazandılar.

Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü ve Pelit Yüzme Spor Kulübü Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada ilk defa gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcularını kutlayarak, “Sporcularım üstüne düşen görevi en güzel şekilde yerine getirerek Malatya’yı layıkıyla temsil ettiler. Bundan dolayı İrem ve Çınar’a Malatya adına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu yarışın düzenlenmesini sağlayan Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır’a ve Organizasyon Kurulu Başkanı Emin Birol Yazıcı’ya sporcularım ve velilerim adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.