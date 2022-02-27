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Anasayfa / Asayiş / Pendik’te tamir ettiği araç alev aldı

Pendik’te tamir ettiği araç alev aldı

pendik’te tamir ettiği araç alev aldı
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İstanbul Pendik’te bir vatandaş, aracını tamir ettiği esnada otomobilin motor kısmının alev almasıyla yanmaktan son anda kurtuldu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi Uygun Sokak’ta 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş 54 ABZ 009 plakalı Fiat marka aracını tamir ettiği sırada otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı araca müdahale etti. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Depo doluyken kaynak müdahalesinde bulunmuş”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Semih Çelik, “Patlama sesleri duyduk. Araç sahibi depo doluyken kaynak müdahalesinde bulunmuş. Araç alev almaya başlamış. İtfaiye ekiplerine bildirdik. Çalışmalarını tamamladılar. Yangın söndürüldü” diye konuştu.

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