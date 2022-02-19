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Pendik’te korku dolu anlar: Ters yönde kilometrelerce gitti

pendik’te korku dolu anlar: ters yönde kilometrelerce gitti
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Pendik’te bağlantı yolunda otomobiliyle ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen kilometrelerce ters yönde giden sürücü, büyük tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Bağlantı yolunda otomobiliyle ters yönde giden kimliği belirsiz sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Akan trafikte ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünü gören sürücüler, panik yaşadı. Sürücüler, kaza riski oluşturan sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti. Şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı o anlar bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.

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