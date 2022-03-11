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Anasayfa / Asayiş / Pendik’te kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı

Pendik’te kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı

pendik’te kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı
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İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, park halindeki araca çarptı.

Kaza, Pendik Esenyalı D-100 karayolu yan yolda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GRL 94 plakalı BMW marka araç sürücüsü, kardan dolayı oluşan kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, park halinde bulunan Skoda marka 34 ECY 227 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç dubalara çarpıp bariyerlere yanaştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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