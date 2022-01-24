DOLAR

13,4946$%0.08

EURO

15,2931%0

STERLİN

18,3017£%0.09

GRAM ALTIN

795,00%0,19

ÇEYREK ALTIN

1.286,00%0,92

BİTCOİN

475411฿%1.08932

Öğle Vakti a 12:43
Malatya KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Pendik’de otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Pendik’de otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

pendik’de otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurma sonrası otomobil önünde bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.