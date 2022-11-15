Pektaş’tan Malatya’ya övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, yaptığı bu son ziyaretinde Malatya’nın çok değişip, geliştiğini söyledi. Pektaş, “Malatya Batı’daki birçok şehri hizmet olarak geçmiş durumda” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen ve Tarihçi Adnan Baycar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş aldı.

Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Malatya’yı bundan önceki yıllarda da ziyaret etme fırsatı bulduğunu anımsattı.

Malatya’nın gelişmiş olduğunu belirten Pektaş, “Bu son ziyaretimizde Malatya’nın çok değiştiğini ve geliştiğini gördüm. Batı’daki birçok şehri hizmet olarak geçmiş durumda. Birazdan yapılan projeleri yerinde de göreceğiz. Malatya’nın böylesine gelişmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Başkanıma ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜRKAN: HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Milletvekilimiz önceki yıllarda Orman Bakanlığındaki görev süresi içerisinde genel sekreterimiz ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönemde talep ve projelerimizle ilgili bürokrat olarak büyük destekleri oldu” diyen Gürkan, “Şu anda milletvekili olarak görevlerini ifa ederken bizim talep ve isteklerimizle ilgili olsun bir Malatya Milletvekili gibi işlerimizin takip edilmesi noktasında bizlerin yanında olmuştur. Genel Sekreterimiz Cemal Bey’in mesai arkadaşı olması hasebiyle burada olan sorun ve problemlerin milletvekilimiz nezdinde ilgili mercilere konunun iletilmesi noktasında da problemlerimiz çözülüyor. Malatya’daki değişim ile ilgili olarak belirtmiş oldukları gelişmeler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde ifade ettikleri gibi İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrini gelip görsünler dedi. İstanbul, Ankara, İzmir Belediye hizmetleri nasıl yapılıyor burada ağlamadan bu hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü görsünler dedi. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın ve milletvekillerimizin bu konuda Malatya ile ilgili ifadeleri bizi daha hızlı, daha da yoğun bir çalışma temposuna itiyor. Milletvekilimize Malatya ile ilgili düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini Dar-ül Rifat Seçkin insanların yaşadığı şehirde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım” açıklamasında bulundu. (Bülten)