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Pedallar bu kez Çevre Haftası için çevrildi

Pedallar bu kez Çevre Haftası için çevrildi
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Pedallar bu kez Çevre Haftası için çevrildi

Çevre Haftası nedeniyle Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, bisikletin günlük hayattaki kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla “Çevre Dostu Bir Yaşam” için bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kampüsünde başlayan bisiklet turu Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımızla birlikte birçok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Bugün de çevre dostu ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmayı teşvik etmek, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olması amacıyla bisikletçilerimizle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden başlayıp Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sonuçlanan bir çevre etkinliğini gerçekleştirdik. Gerçekten de sağlıklı yaşam ve çevre temizliği açısından bisiklet kullanmanın teşvik edilmesi anlamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından ortaklaşa yürütülen bu etkinliği tebrik ediyorum. Çevrenin korunması noktasında biz insanlara düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz hem çevrenin geleceği açısından hem de gelecek kuşakların sağlıklı yaşamları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bizler yarına güzel nesillerimize güzel bir çevre bırakmak durumunda olduğumuzu ve o sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bisiklet turuna katılan bütün bisikletçi kardeşlerimi tebrik ediyorum, bu organizasyonu yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)

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