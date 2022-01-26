DOLAR

13,5516$%0.5

EURO

15,2950%0.3

STERLİN

18,3260£%0.57

GRAM ALTIN

804,49%0,44

ÇEYREK ALTIN

1.305,00%0,00

BİTCOİN

513765฿%4.25956

Akşam Vakti a 17:48
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Pazaryerinin çatısı çöktü, kapalı olması faciayı önledi

Pazaryerinin çatısı çöktü, kapalı olması faciayı önledi

pazaryerinin çatısı çöktü, kapalı olması faciayı önledi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde halk pazarının bir bölümünün çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazarın kapalı olması ise büyük bir faciayı önledi.

Kozlu ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarının çatısının bir bölümü biriken kar nedeniyle çöktü. 20’ye yakın esnafın tezgah açtığı çöken bölüm nedeniyle pazaryerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Olayı öğrenir öğrenmez pazara geldiğini anlatan esnaf Tuncay Altıntaş, “Biz burada esnafız. Öğrenince geldim, benim tezgahım da orta kısımda kalıyor. Normalde pazaryeri gerideydi. Kaymakamlık binası yapılınca buraya uzatıldı. Bu yapılan direklerin de kaynakları yapılmadı. Burada salı ve cuma günleri pazar kuruluyordu. Dün de burada pazar kurulmuştu. Allah’tan akşam olmuş. Gündüz insanlar varken olsaydı felaket olurdu. Kaç sene önce Zonguldak’ta pazaryeri çökmüştü, insanlar ölmüştü. Farkındaysanız çatı kırılmamış. Dibinden doğru demirler olduğu yere yatmış. Dün çoğu esnaf açmadı. Köylü pazarı kuruluyordu buraya normalde. Bu çöken çatının altında normalde 20’ye yakın esnaf tezgah açıyordu. Boydan boya sebze meyve tezgahıydı. Benim de iki tezgahım var” diye konuştu.

Güvenlik şeridinin çekildiği pazaryerinde çöken çatının tahliye edilmesi için çalışma yapılacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İzmir’deki şüpheli ölümün detayları belli oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.