DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

483372฿%0.16041

Akşam Vakti a 17:42
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti

Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti

patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aksaray’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda otomobilinin lastiği patlayan sürücüye jandarma yardımcı oldu. Jandarma personeli araçta bulunan teçhizatla sürücünün patlayan lastiğini onardı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik adeta felç oldu. Karayollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem sürücüleri uyaran hem de yolda kalan sürücü ve yolculara yardımcı olan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray – Nevşehir Karayolu üzerinde lastiği patlayan ve karayolunda mahsur kalan sürücünün yardımına yetişti. Jandarma aracındaki teçhizatla sürücünün patlayan lastiğine müdahale eden jandarma ekipleri, lastik tamirciliği yaparak sürücünün patlayan lastiğini onardı. Araç sürücüsü jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.