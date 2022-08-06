 “Pastacılık Üzerine Çok Değerli Bilgiler Öğreniyoruz”

Alanında deneyimli ustalar ve şefler tarafından üç aylık eğitime tabi tutulan kursiyerlere tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla daha fazla sosyalleşebilme olanağı buluyor.

Aile sıcaklığının olduğu pastacılık kursuna katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden

kursiyer Dilek Köklü, “ Üç aydır kursa geliyorum, çok önemli ve değerli bilgiler öğrendim. Bizlere iş imkânının sağlanması içinde sertifikalarımızı alacağız. Renkli, neşeli ve ev ortamından farksız bir ortamda pasta yapımı üzerine uygulamalı eğitimler aldık. Pasta yapmayı hepimiz biliyoruz ama burada püf noktalar öğreniyoruz. Evdeki çok farklı malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz. Kurs sayesinde çok farklı çeşitlerin olduğunu öğrendik. Meslek sahibi olmak, sağlıklı ve temiz ürünler üretmek, kendi elinizle ve bilginizle güzel pastalar ve tatlılar yapmak gerçekten çok önemli, burada olmaktan çok muyluyum.” diye konuştu.

Kursiyerlere pasta ve tatlı yapımındaki püf noktaları tüm detaylarıyla paylaştıklarını ifade eden kurs öğretmeni Emine Yabıslıel ise, “10 yıldır bu sektörün içerisindeyim, hem evimde hem de kafeteryalarda ve restaurantlarda pasta ve tatlı yapıyorum. Bu işi severek gönülden yapıyorum. Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursunda uzun zamandır edindiğim tecrübelerimi kursiyerlerimizle paylaşıyorum. Üç aylık kurs sürecinde pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işleri hakkında uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ev hanımlarının meslek sahibi olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Günde iki çeşit farklı pastalar yapıyoruz, kursiyerlerimiz çok gayretli ve istekliler. Burada kursiyerlerimize pastanın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyoruz. Çok keyifli bir ortamımız var, bir yandan sohbet yapıyoruz diğer taraftan pasta yaparak aile sıcaklığında bir kurs ortamı oluşturduk. Bu kursları bitirenler meslek sahibi olurken özgüvenleri de artmış olacak. Bayanları kalkındırmak, güçlendirmek ve iş sahibi olmaları için her türlü imkânı ve desteği sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. (BÜLTEN)