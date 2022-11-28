Pastacılık kursuna yoğun ilgi

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen pastacılık kursu ev hanımlarının gözdesi oldu. Şimdiye kadar 60 kursiyerin eğitim aldığı kurslara ilgi oldukça büyük.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesi ve Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde eğitim ve atölye çalışmalarına devam ediyor. Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen pastacılık kursuna katılarak meslek sahibi olan ev hanımları aynı zamanda ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar.

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen pasta kursu hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, Kernek Külliyesi ve Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde pastacılık kurslarının mevcut olduğunu söyledi.

Yıldırım, kurslarda yaklaşık 90 öğrencinin şu an eğitim aldığını belirterek, “Öğrencilerimiz hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bu kursumuza katılan öğrencilerimiz kurs sonunda alacakları belge ile ileriki zaman diliminde kendilerine iş yeri açma imkânı bulabilecekler. Bu kurslarımızda desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür diyorum” dedi.

YENİLEBİLİR SANAT

Pastacılık kursu hakkında yapılan işlerle ilgili konuşan Gastronomi Eğitmen şefi Emine Özcan ise, “Gastronomi alanında başlatılan pastacılık kursundayız. Pastacılık adına uygulamalı olarak tatlı ve tuzlu olmak üzere bütün pasta çeşitlerini yapıyoruz. Şimdiye kadar burada 60 civarında kursiyerimiz var ve hala kursa katılım talebi alıyoruz. Ben yenilebilir sanat diye tabir ediyorum bu işi. Pastalarımızın hepsi de güzel” şeklinde konuştu.

Pastacılık kursiyerlerinden Sevda Körükmez ise, açılan pastacılık kursundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Hocamızın sayesinde bir şeyler öğreniyoruz. Evde de bunu değerlendirerek, hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de güzel bir iş öğrenmiş oluyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerden Yeliz Küçükaslan da, “İki aydır kursa devam ediyorum. Burada aldığımız eğitimle ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ben bir iş yeri açmak istiyorum. Burada kurs sonunda aldığım belgeler sayesinde iş yerimi açacağım” sözlerine yer verdi.

Kursiyerlerden Özge Şahin de, tarih öğretmeni olduğunu söyleyerek, “Boş günlerimi kursa gelerek değerlendiriyorum. Bir şeyler öğrenip sertifika alacağım. Sınava girip ustalık belgesi aldıktan sonra emekli olunca kendime bir iş yeri açmayı planlıyorum” dedi. (Bülten)