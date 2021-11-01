PAŞA’YA KIYAK

Şimdi üst üste galip gelince beklentilerde artıyor. En azından bize denk takımlara karşı puan kaybetmeyiz diye düşünüyoruz.

Oysa iş öyle değil ya da bu beklentinin karşılığını verecek bir kadromuz yok! Ya da takım içinde performans kalitesinin devamlılığı yok…

Kasımpaşa maçı klasik bir deplasman, rakip moralsiz, biz moralliyiz yani en kötü berabere kalabileceğimiz bir müsabaka…

İlk yarı beyaz ikinci yarı siyah bir mücadele ve sonuç hüsran…

İlk yarı maçı izleyen her kim olursa olsun ikinci yarı Kasımpaşa’nın maçı almasının imkansız olacağını söyler çünkü tek bir atakları dahi olmadı.

İkinci yarı yine topu rakibe verip uzun toplar ile gol bulmanın hayalini kuracaktık ki; Kasımpaşa bunlardan bir şey çıkmaz diyerek sağlı sollu yüklenmeye başladı.

Ve bekledikleri golü de erkenden buldular golden sonra takım toplanır diye düşündüm…

Aksine daha da kötü bir oyun sergilemeye başladık. Zaten ikinci golden sonra maç sona erdi.

Defansın hatası pahalıya mal oldu.

Yediğimiz iki golde de adam paylaşımında büyük hatalar yapan defans hattı mağlubiyetin önleyemedi.

Geçen haftanın yıldızı kaleci Ertaç Kasımpaşa maçında yediği ikinci golde hatalıydı.

En büyük sorun ne?

Takımda en büyük sorun defans ile orta saha arasındaki geçişin sağlanamaması, kaleciden çıkan her top rakibin baskısı ile kendi ceza sahamızda tehlikeli pozisyona dönüşüyor.

Tek umudumuz Tetteh ve Adem’in ceza sahası içinde gireceği pozisyonlara bağlı oda bir maçta en fazla üç dört atak ile sınırlı kalıyor.

Sumudica ne yapsın…

Takımın başına en kaliteli hocada gelse alternatif oyuncular belli kaleci Abdulsamed, Mallan, Walter ve Kubilay…

Yani mağlup iken maçı çevirecek bir gücümüz bulunmuyor.

Alper Ulusoy nasıldı…

Hiç sevmediğim bir hakem bildiğim kadarı ile bu hakemle galibiyetimiz bulunmuyor. Yani beni yine yanıltmadılar. VAR’daki Özgüç Türkalp’ın Beşiktaş’a yenildiğimiz 3-0’lık maçtaki yüzde yüz penaltıyı görmeyen bir hakemin bugün ki pozisyonları kayda almaması beni şaşırtmadı.

Başakşehir maçını kazanmak zorundayız…

Kasımpaşa’ya can suyu verdik, yani kıyak yaptık. Geçen yılda hep rakiplerimize yenilmiştik. Başakşehir maçını kazanmak zorundayız, ancak bugün ki futbol ile geleceğimiz hiçte parlak görünmüyor…