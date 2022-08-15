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Paşa için mevlit okutuldu

Paşa için mevlit okutuldu
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Paşa için mevlit okutuldu

Malatya futbolunun emektarlarından olan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yusuf Paşa Okyay için mevlidi şerif okutuldu.

MURAT İPEKTEN

Geçtiğimiz sezon 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele veren Malatyaspor’u merhum Muharrem Zeyno ile birlikte çalıştıran Yusuf Paşa Okyay, hafta sonu evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan ‘Futbolun Paşası’ olarak tanınan Paşa Okyay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 56 yaşında hayatını kaybetti. Okay’ın cenazesi Pazar günü öğlen namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi. Merhum için ikamet ettiği adreste okutulan mevlidi şerife aile yakınları ve spor camiasından isim katıldı. Mevlidi şerifin ve okunan duaların ardından mevlide katılanlara yemek ikramı yapıldı.

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