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Paşa hocasız hazırlanıyor

Süper Lig’de bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa Futbol Kulübü, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

paşa hocasız hazırlanıyor
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Paşa hocasız hazırlanıyor

Süper Lig’de bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa Futbol Kulübü, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ligin 10.haftasında Rizespor deplasmanında oynanan ve 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşma sonrası görevine son verilen teknik direktör Cihat Arslan’ın takımdan ayrılmasıyla, Yeni Malatyaspor maçına hocasız çıkmaya hazırlanan Kasımpaşa’da çalışmalar sürüyor. 30 Ekim Cumartesi günü sahasında Malatya ekibini konuk edecek olan mavi beyazlılar alt sıralardan kurtulmak için hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulüple oynayacağı maça yardımcı antrenörler nezaretinde hazırlanan İstanbul ekibinde göreve kimin getirileceği Yeni Malatyaspor maçının ardından belli olacak. Teknik direktör konusunda çalışmalara başladıklarını açıklayan kulüp başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, hoca konusunun henüz netliğe kavuşmadığını söyledi.

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