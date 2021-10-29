“Partiler demokrasinin olmazsa olmazı”

MUTLU SARIGÜL

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu’nun ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde konuşan TGF Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın, partilerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, “Partiler ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur” dedi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Dün de Türkiye Değişim Partisi Gene Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu ile parti il ve ilçe teşkilat temsilcileri Başkan Aydın’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mehmet Aydın, TGF’nin Yönetim Kurulu’na girdiğini hatırlatarak sözlerine başladı.

AYDIN: BASININ SORUNLARINI İSTİŞARE ETTİK

Siyasi partilerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Genel Başkanımız Yılmaz Karaca bizi Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Bu kapsamda Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız bizleri ziyarete geldiler. Biz bu esnada basının sorunlarını kendisiyle paylaştık ve istişare ettik. Maalesef Türkiye’de basının sorunları çok fazla. Pandemi ve ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen mesleklerden birisi de basın oldu. Gazeteciler bu olumsuzluktan çok etkilendiler. Ben Teoman Bey’e çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Partiler demokrasimizin olmazsa olmazı. Partiler ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur. Ben Başkanıma tekrar ‘hoş geldiniz’ diyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“MALATYA BENİM İÇİN DE ÇOK ÖZEL BİR İL”

Başkan Aydın’a yeni görevinde başarılar dileyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu ise, “Cumhuriyet Bayramı’na özel Malatya’da bulunmamız sebebiyle heyecanlı ve mutluyum. Türkiye Değişim Partisi’nin bir mensubu olarak da bugün Malatya’mızın en önemli yerel basınlarından birisi olan BUSABAH gazetesinin İmtiyaz Sahibi ve TGF Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyonlar Cemiyeti Başkanı Sayın Mehmet Aydın’la bir araya geldik.

Ziyaretimin en önemli sebeplerinden bir tanesi Malatya halkına yaşattığı bir gurur vardı, onun için hayırlı olsun ziyaretine geldim. Kendisi Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda çok ciddi bir görev aldı. Dolayısıyla kendisine bu görevde bir hemşerisi olarak hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül’ün de hayırlı olsun dileklerini iletiyorum. Bu ziyaret benim için çok anlamlı ve önemli. Malatya Doğu’nun gözbebeği olan bir il. Ben de Malatyalı olmam dolayısıyla, Malatya benim için de çok özel bir il. İnşallah Türkiye Değişim Partisi iktidarında Malatya’mızı çok daha farklı yerlere getirmek için ilimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.