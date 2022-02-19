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Anasayfa / Asayiş / Parkta salıncağın oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Parkta salıncağın oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

parkta salıncağın oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa binerek eğlenmek istedi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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