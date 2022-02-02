parkta dayak kamerada: “kapışalım mı” deyip feci şekilde dövdü

Çağlayan’da bir genç, parkta arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü. Gencin tekme ve yumruklarla darp edilerek çığlık çığlığa kaldığı dehşet anları kameralara yansırken, görüntüleri izleyen babanın şikayeti üzerine saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz ay bir pakta meydana gelen olayda Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.’nın (15) yanına geldi. K. ardından Y.’ya “teke tek kapışalım mı” diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi. K., Y.’nin kendisine “Ben sana vuramam” demesine rağmen saldırmaya başladı. Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.’yi, “kalk ayağa” diyerek kolundan tutarak ayağa kaldırdı. Yakup Y. “Ben vuramam sana, sende vuramazsın” dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp tekme ve yumruk atmaya başladı.

“Ben sana vuramam” diyen genci öldüresiye dövdü

Yere düşen Yakup Y.’ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.’ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darp edildiği videoyu izleyen baba İsmet Y. gördükleri karşısında şaşkına döndü. Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten yaralama”, “gasp”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.