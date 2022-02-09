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Anasayfa / Asayiş / Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Samsun’da park halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sanayi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıkan araç sürücüsü, minibüsün arızalanarak tekrar çalışmaması üzerine aracını yol kenarına park etti. Sürücü yürüyerek yoluna devam ederken, park halindeki minibüsün motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, minibüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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