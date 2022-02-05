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Park halindeki otomobil yandı

park halindeki otomobil yandı
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Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor aksamı yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Ekin Sokak üzerinde park halindeki otomobilin motor aksamında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan otomobil söndürüldü.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yanan otomobil ile ilgili inceleme başlattı.

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