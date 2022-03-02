DOLAR

14,1010$% 1.45

EURO

15,6544% 0.85

STERLİN

18,8606£% 1.58

GRAM ALTIN

872,43%0,42

ÇEYREK ALTIN

1.421,00%-0,07

BİTCOİN

617697฿%0.39608

Akşam Vakti a 18:26
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Eskişehir’de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan

yangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise, çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öten yandan, meydana gelen yangında, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çorum’da sahte altın operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.