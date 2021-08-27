park, bahçe ve yeşil alanlarda revizyon tamirat ve tesisat işleri yaptırılacak

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Yeşilyurt Belediyesi Park, bahçe ve yeşil alanlarda revizyon tamirat ve tesisat işleri yaptırılacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA REVİZYON TAMİRAT VE TESİSAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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