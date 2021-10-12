PARA VARSA SORUN YOK!

Teknik adam değişimleri her zaman pozitif bir değişim yapmış ve iyi başlangıç yapmaya araç olmuştur. Ancak sorun şayet parasal ise küçük bir reaksiyon olur gerisi kiraz bahçesi.

Oyuncuyu mutlu etmezseniz değil Sumudica, Fatih Terim gelse ne yazar. İnsanlar maalesef gerçekleri koşmuyor ve alına başarısızlığı klasik teknik adamlara kesiyor.

Evet İrfan Buz birkaç müsabakada kendi hatalarının bedelini zaten gönderilerek çekti. Şayet oyuncuların ödemeleri yapılmamış ise yeni teknik adam kısa metrajlı bir hamle yapar şayet verilen vaatler ve sözler yerine gelmez ise bu takımın maç kazanması mümkün değil.

Öncelik takımda havanı iyi olması ve ayrım yapmadan tüm oyunculara azda olsa bu süreçte ödemelerin yapılması.

Ha derseniz takımda birkaç papazın parasını ödeyelim diğerleri önemli değil inanın bunun bedelini teknik adamlar değil başkan ve olmayan yönetimi çeker. Evet Sumudica beklide bu durumda takımın başına gelecek ilk isimlerden biri, Parasal fazla bir beklentisi olmaya ve ülkemizde çalışmak için cebinde dahi parasını ödemeyi göze alan hatta hanımında takıma pirim dahi verdirecek kadar açık sözlü, ama ona da yardımcı olmak takımın başında duyarsın olan başkanın bir şeyler yapması lazım.

Sayın başkan İrfan Başarısız hadi yolladın. Yanında hiç ama hiç katkısı olmaya İzzet Erdoğan taraftara hakaret etmesine rağmen neden yollamadın çık ve onun sebebini kamuoyuna anlat.

Sana yıllarca biat eden ve senin hiçbir sırrını dışarı veremeyen dünyalar kadar eleştiriye rağmen taraftarla bir kez dahi karşı karşıya gelen Ali Ravcı’yı yolladın da bu adamın Allah Aşkına bu takıma negatif enerji dışında neleri verdiğini çok merak ediyorum.

Adamın siyasi gücü arkasına almış sana ve taraftara eyvallahı olmadan çıkıp hala kedini savunuyorsa buna tek kelime etmeye gerek yok.

Adam çıkmış ben kumpasa geldim ve hata yaptım diyorsa sadece bir süre daha alacağı yüksek maaşı düşünür.

Yoksa bu kadar eleştiriye rağmen hala pişkin bir şekilde kendisi ayrılmıyorsa bu karakter ile alakalı. Sayı başkan yine sesleniyorum. İyi kötü hoca ile ayrılık yaşadınız ve yeni hoca, bir an önce İzzet Erdoğan’ı yolla yoksa onun faturası tamamen sana kesilir bunu bil.