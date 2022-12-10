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Anasayfa / Ekonomi / Pancar alım ve işleme kampanyası sona erdi

Pancar alım ve işleme kampanyası sona erdi

Malatya’da 3 Eylül’de başlayan şeker alım kampanyası sona erdi. Kampanya süresince 328 bin ton pancara karşılık 43 bin ton şeker elde edildi. Kampanya hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, “Türkiye’de bu sene şeker sıkıntısı olmayacak” şeklinde konuştu.

Pancar alım ve işleme kampanyası sona erdi
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“Bu sene şeker sıkıntısı olmayacak”

Kampanya hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, başarılı ve verimli bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, “Başarılı bir üretim sezonu geçirdik. İşlediğimiz pancarın çoğunun şeker oranı düşük olmasına rağmen yüzde yüz şekere dönüştürdük. Pancarı hiç bekletmeden, çürütmeden taze şekilde işledik. Bu nedenle işletme değerimizde yüksek çıktı. Verim çok güzel oldu” dedi.

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Türkiye’de bu sene şeker sıkıntısı olmayacağını da ifade eden Murat, “Pancarın az olması ve son bir hafta Malatya ve bölgede aşırı yağışın olmasından dolayı çiftçilerimizin bir kısmı pancarlarını sökemedi. 15-16 bin ton pancar tarlada kaldı. O pancar da gelse bir hafta daha kampanyamız devam edecekti ama geçmiş yıllara göre bu sene daha kısa sürdü” diye konuştu.

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“KURAKLIK CİDDİ BİR SORUN”

Türkiye genelinde kuraklıktan dolayı pancarda biraz sıkıntıların olduğunu belirten Murat, “Türkiye’de bu sene şeker sıkıntısı olmayacak” şeklinde konuştu. Malatya Şeker Fabrikası olarak en büyük sıkıntılarının geçici işçi sorunu olduğunu ifade eden Murat, “Bu sene ciddi bir çalışma var. Bakanımız Vedat Bilgin hocamız bu işin içerisinde yer alıyor. İnanıyorum ki geçici işçi sorunu çözülecek. 15-16 yıldır bizde 12 ay çalışan taşeron işçiler var, onların da sorunlarının çözüleceğine dair edindiğimiz bilgiler bizi sevindiriyor. Kısa süre kampanyada çalışan taşeron işçilere de uzun süreli bir çalışma hakkı tanınırsa, bu fabrikalarda eleman sıkıntısı kalmamış olur. Daha rahat üretim sezonları geçiririz” dedi.

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(İHA)

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