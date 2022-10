Palyatif Bakım Kongre Kurslarla Başladı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde 1. Uluslararası Hemşirelik Palyatif Bakım Kongresi çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenen kurslarla başladı.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile düzenlenen kongre de başta hemşireler olmak üzere palyatif bakım ekibinde yer alan tüm üyelerin önemli bir sorumluluk alanı olma yolunda artan biçimde uygulanmaya başlayan palyatif bakım ile ilgili güncel bilgilerin gözden geçirilmesi, yapılan çalışmaların ve elde edilen bilimsel kanıtların paylaşılarak sunulmasının yanı sıra alanında uzman ve yetişmiş bilim insanlarının bir araya gelerek sorunlara çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır.

6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan kongrenin hedefi alandaki bilimsel bilgi birikimine yeni ve önemli katkılar sağlamak.

Palyatif bakım hasta ve ailenin yaşadığı olumsuzlukların ve hastalığa bağlı komplikasyonların ve semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş bir bakımdır. Palyatif bakım hemşireler, hekimler ve hastanın sağlık sorunları ile ilgilenen diğer birçok sağlık personellerinin de eklenmesi ile oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Önemli ve ciddi sağlık sorunlarına yönelik olarak tedavi gören her yaştan ve her hastalık evresindeki hasta, normal tedavi sürecine ek olarak palyatif bakım alabilir. Ülkemizde her geçen gün palyatif bakıma gereksinim duyan hasta sayısı artmaktadır.

Kongre kapsamında katılımcılara yaya bakımı eğitimi, palyatif bakım sağlamakta kalite standartları eğitimi, palyatif bakımda güçlenme: psikodrama atölye çalışması eğitimi ve bioenerji eğitimini içeren çevrimiçi ve yüz yüze kurslar düzenlendi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Çağlayan Yiğit, Yara Nedir? İyileşme Süreçleri Nelerdir? Konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Akut ve kronik yaralar arasındaki farklılıklara değinen Yiğit, ”Akut yaralar beklenen sürede iyileşir, etken geçicidir, iyileşmeyi engelleyen faktörler az sayıdadır. İyileşme devamlıdır. Kronik yaralar da ise, iyileşmeyen veya yavaş iyileşen, etken devamlı, iyileşmeyi engelleyen bir çok sistemik ve lokal faktör vardır. Yara sıklıkla tekrar eder.” şeklinde konuştu.

Bioenerji eğitiminde, Enerji nedir? Bioenerji nedir? Çakra nedir? Konularına değinilerek, enerjinin en basit şekli ile var oluş veya var etme gücü olduğu ifade edilerek, enerjinin çeşitleri olduğu, bu enetji çeşitlerinin de bir arata gelerek bir oluşum ile tamamlandığı ve evrende olan her şeyin bir enerji potansiyeli olduğu belirtildi.

Palyatif bakımda güçlenme: psikodrama atölye çalışması eğitiminde, yol haritası grubun gereksinimleri doğrultusunda planlanacak olup, dört oturum olacak şekilde yürütülecektir. İlk iki oturumda katılımcıların kendini tanımalarına katkı sağlanması, üçüncü oturumda da ölümle yüzleşme deneyimi yaşamaları amaçlanmıştır.