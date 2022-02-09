DOLAR

13,6081$% 0.31

EURO

15,5684% 0.43

STERLİN

18,4803£% 0.46

GRAM ALTIN

798,59%0,25

ÇEYREK ALTIN

1.299,00%0,08

BİTCOİN

600648฿%1.18791

Akşam Vakti a 18:04
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Pakistan’da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

Pakistan’da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

pakistan’da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucu 15 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Muridke şehrinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 15 kişinin yaralandığını ve olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca fabrikadaki işçilerin tahliye edildiğini bildirdi.

Pencap eyaleti itfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, yangının nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ümraniye’de hafif ticari araç kaldırma çarpıp takla attı: 1 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.