PAHALILIK MI ?

Her şeye zam geliyor, pahalılık almış başını gidiyormuş!

Öyle diyorlar.

Bunu ben de söylüyorum.

Hemen herkes söylüyor, yalnız ben değil.

Ammaaaa!

Çarşıya çıkınca…

Marketlere girince…

Büyük giyim mağazalarına gidince…

AVM’lere girince bir de ne göreyim!

Tıklım tıklım…

Dışarıda pahalılık içeride ucuzluk var sanki!

Ya ben kafayı yedim ya zamlara isyan eden benim gibiler…

Pahalılık varsa, her şeye iğneden ipliğe zam varsa…

Kimileri bas bas bağırıp “millet aç, geçinemiyor” diyorsa, peki benim bu şehirde gördüklerim neyin nesi?

Ya ben ya millet kudurmuş durumda!

Ben kudurduysam her şeye gelen zamları ben rüyamda mı görüyorum?

Millet kudurduysa bu kadar marketler alışveriş merkezleri tıklım tıklım insan doluyuysa…

Kanalboyu’nda kafeler doluysa…

Bunca mağazalarda insanlar özellikle gençler ve kadınlar tıkış tıkış doluysa, bunlar hangi şehirdeler ben hangi şehirde veya hangi dünyadayım?

Gördüklerim hayal veya rüya mı?

Yoksa ben başka bir dünya da başka bir zaman diliminde mi yaşıyorum?

Anlamakta zorluk çekiyorum!

Hem “Zamlardan bıktık usandık” diyorlar, şikâyet ediyorlar hem de tüm çarşılarda insanlar kapış kapış, mal alıyor, alışveriş yapıyorlar!

Pahalılık nerde?

Zam varmış, nerde?

İnsanlar darlık çekiyormuş, nerde?

Geçim zorluğu varmış, nerde?

Velhasıl aklım almıyor.

Millette para yoksa çarşılardaki bu insan kalabalığı ne?

Balık pazarından kasap pazarına, ayakkabı çarşısından AVM’lere dek her yer insan kaynıyor.

“Yoksa” diyorum “bu insan kalabalıkları geçim sıkıntısından kurtulmak için kendilerini sokağa atan, zamlardan, pahalılıktan şikâyet eden insanlar mı?

Biri beni çimdiklesin…