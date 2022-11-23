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Özyalın: Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz

Özyalın: Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz
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Özyalın: Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz

 

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasındaki “Koop Bakkal” projesinin tanıtım toplantısına ilişkin imza törenin Ankara’da gerçekleştirildiğini açıkladı.

 

Koop Bakkal projesinin bakkallar aracılığıyla güvenilir ürünlerin devlet desteği ile tüketiciye daha uygun şartlarda ulaşmasının sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirten Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, “Koop Bakkal projesi ile bakkal raflarında Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 132 kalem ürün satılacak.  Başta gıdanın her çeşidi, hem kalitesi hem de uygun fiyatlısı bakkal esnafımız aracılığıyla vatandaşa sunulacak. Bu nedenle Koop Bakkal Projesini önemsiyor ve destekliyoruz. Marketlere karşı mahalle bakkalımız devlet desteği ve katkısı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 132 ürünü vatandaşa sunarak ayakta kalmak için büyük bir katkı ve destek sunulmuştur.” dedi.

 

Koop Bakkal projesinin biran önce hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, “Bakkal esnafımızın ayakta kalması için bu önemli projenin hayata geçirilmesine katkıları ve destekleri olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül’e esnafım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Malatya’da her zaman sorunlarımızı dile getiren ve takip eden Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin’e de esnafımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. (Bülten)

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