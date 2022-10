ÖZGÜVEN HİKAYESİ

Bazı çocuklar özgüven sorunu yaşayabiliyorlar.

Bunlardan bir tanesi de bu yıl beşinci sınıfa giden benim kızım….

Zeynep….

Zeynep başaramayacagına şimdiden inanmış….

Ve tamamen özgüven sorunu yaşıyor.

Daha yazılılar başlamadan ben yazılardan iyi not alamıyacağım diyor.

Zeynep ödevlerini günü gününe yapar ,derslerini günü gününe çalışır.

İstenilen her şeyi yapmaya çalışan ve gayret eden çalışkan bir öğrenci aslında.

Her gün tekrarlarını yapar.

Soru çözer ve kitap okur.

Ama okuduğu kitaptan hiçbir şey anlamadığını söyler…

Kitabı anlattırdığım zaman ise çok güzel anlatır.

Aslında kızımın en büyük sorunu özgüven eksikliği.

Kendini yapamayacağını o kadar çok inandırmış ki.

Ve bu durumun yazılar yaklaştıkça Zeynep’i çok uzuyor.

Daha yazıların başlamasına zaman olmasına rağmen başaramıycağına kendini o kadar çok inandırmış ki….

Ve bu durumda bazen kendisini gerçekten mutsuz edebiliyor.

Zeynep’i bugün bir sır vereceğim.

Sırrımız sınavlarda nasıl başarılı olacağız.

Ona güzel renkli bir kalem almayı planlıyorum ve bu kalemin sihirli olduğunu eğer bu kalemle soruları çözerse sınavın iyi geçeceğini anlatacağım.

Ama kalemin etkili olması için başarılı olacağına inanmalı ve sınavına odaklanmalısın diyeceğim gerisini kalem halleder zaten diyerek sınavda başarılı olmasını ve kendine özgüven gelmesini sağlayacağım.

Eminim Zeynep bu durumdan sonra kendini çok daha iyi hissedecek.

Ve sihirli kalem ile bütün soruları çözmüş ve başarılı olduğunu hissedecek.

Hatta tüm soruların cevaplarını bildiği için ve heyecanlanmayacak ve kalemin de bir işe yaradığını düşüneceği için tüm heyecanı ve tüm özgüvensizliği yok olacak.

Sonra da Zeynep’i yanıma çağıracağım sihir diye bir şey olmadığını ,üzerindeki heyecanı attığı için ve kendisi çaba gösterdiği için başarılı olduğunu söyleyeceğim.

Peki nedir özgüven,

Özgüven kelimesi herkes tarafından kullanılmasına rağmen özgüvenin tanımı çoğu insan tarafından net bilinmemektedir.

Bu nedenle özgüven problemlerinin üstesinden gelmek ve özgüveni arttırma yollarından önce özgüvenin ne olduğunu tanımlamak gerekmektedir.

Özgüven kişiliği oluşturan kavramlardan biridir.

Özgüven yaşanan anların mutlu ,doyumlu, anlamlı ,sevecen ve dengeli olmasının psikolojik ön koşuludur.

Özgüvensizlikten kurtulmanın yolları,

Önce içinizdeki eleştirisel sesi kısmanız gerekiyor.

Gülmekten vazgeçmeyin.

Sesizliği dinleyin.

Dedikodudan uzak durun.

Bedeninizle barışık olun.

Öğrenmeyi öğrenin.

Eğlenceli olun ve heyecanlızı kaybetmeyin.

Sevgiyle…..