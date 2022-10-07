Özer’in yardımcılardan detaylar

Yeni Malatyaspor’da Cihat Arslan’la yolların ayrılmasıyla teknik direktör Hasan Özer’le 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı kırmızılı kulüple salı akşamından itibaren idmanlara başlayan Hasan Özer’in teknik ekibi de belli oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in ilk 7 haftasında aldığı başarısız sonuçlarla koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan’la yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılı yönetim, sezon sonuna kadar takımı Hasan Özer’e emanet ettiğini duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem efsane Malatyaspor’da oynayan Hasan Özer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine 2008-2009 sezonunda Elazığspor’da başladı. Ardından Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Rizespor ve Kayserispor’da yardımcı antrenörlük yapan 48 yaşındaki teknik adam 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yürüttü. Özer, 2018-2019 sezonunda Bosna Hersek kulübü Çelik Zenita’da hocalık yaptı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Yeni Malatyaspor Kulübü ile sözleşme imzalayan Hasan Özer teknik ekibinde yer alan isimlerle; Hakan Ertürk (yardımcı antrenör), Metin Akçevre (kaleci antrenörü), Dolunay Saray (Atletik performans antrenörü) birlikte fotoğraf verdi. Özer ekibinde yer alan Metin Akçevre birlikte daha önce birlikte Makedonya’da çalıştı.

Son olarak Kayserispor’da 2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Hikmet Karaman döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Uluslararası Pro Lisansa sahip olan yardımcı antrenör Hakan Ertürk ise 1 yıldır Kayseri’de yayın yapan bir televizyon kanalında futbol yorumculuğu yapıyordu.

Atletik performans antrenörü Dolunay Saray da Rumeli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yürütürken, daha önce Eyüpspor Kulübü’nde görev yaptı.